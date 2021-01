Ischia in lutto per la scomparsa del giornalista Vincenzo Savarese, storico esponente di Destra, morto all'età di 68 anni.

Così lo ricorsa Teleischia: «Ha passato la sua vita per sostenere i valori della destra politica italiana, prima con il MSI poi con il centrodestra per legarsi negli ultimi anni a Fratelli d’Italia. Vincenzo Savarese ha dimostrato sempre grande coerenza nella politica come nella vita quotidiana, coerenza che certamente ha fatto apprezzare l’uomo da tutti, ma certamente è stata motivo di grandi sacrifici, in un mondo volto sempre più all’opportunismo ed al favore personale. Vincenzo Savarese ha collaborato per anni con Teleischia, essendo stato tra i primi ad essere scelti da Pino Buono, per poi continuare la sua collaborazione fino a qualche anno fa. Giornalista di ampio respiro, dalla politica alla cronaca, trovava nel mondo dello sport le sue maggiori soddisfazioni. Ex calciatore con passione e professionalità seguiva il mondo del pallone riuscendo sempre a distinguersi per stile e competenza. L’isola d’Ischia perde oggi un grande professionista della stampa e della politica».

Alla moglie Concetta, ai figli e ai parenti tutti le condoglianze del direttore Antonio Sasso e della redazione del Roma.