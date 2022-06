Stop alla fornitura idrica per l'isola d'Ischia che da metà mattinata non sta ricevendo più acqua dalla terraferma per un guasto elettrico. Il black out della centrale elettrica di Melito di Napoli ha infatti bloccato l'attività degli impianti di sollevamento idrico gestiti dalla regione Campania che di conseguenza ha dovuto interrompere del tutto l'approvvigionamento idrico alla maggiore delle isole partenopee.

Al momento non è possibile prevedere la fine dell'emergenza visto che i serbatoi presenti sul territorio isolano, gestiti dalla Regione Campania e dall'Evi s.p.a., saranno a loro volta chiusi entro poche ore per conservare i livelli idrici stoccati anche nell'ottica di organizzare eventuali turnazioni. Per questo l'Evi, l'azienda idrica isolana, invita precauzionalmente tutta la cittadinanza isolana ad evitare ogni spreco ed uso improprio delle risorse idriche in queste ore.

Il problema è legato a un guasto che si è verificato ieri su una linea interrata di media tensione a servizio dei comuni di Giugliano e Mugnano. Al momento è stata ripristinata l'energia a tutta la clientela ma non all'impianto idrico dedicato a Ischia, la cui richiesta di potenza di circa 2 MW non poteva essere soddisfatta con la Power Station installata ed attivata nella notte. I tecnici di E-Distribuzione stanno comunque lavorando senza alla riparazione definitiva del guasto e contano di ripristinare l'erogazione di energia elettrica per l'Acquedotto nel primissimo pomeriggio.