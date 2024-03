Il Commissario straordinario di governo, Giovanni Legnini, ha firmato il decreto che dà il via libera a uno dei progetti più significativi per il riuso dei materiali da frana sull'isola di Ischia: la realizzazione di una vasca di colmata sul lungomare di Casamicciola Terme. Spetterà ora al Comune di Casamicciola Terme, ente proponente del progetto e soggetto attuatore, espletare le ulteriori attività per avviare il cantiere del primo lotto al fine di coordinare la rimozione dei fanghi dagli alvei con la realizzazione della vasca di colmata.

L'opera, infatti, verrà realizzata sfruttando una considerevole quantità di materiale recuperato dagli interventi di messa in sicurezza sugli alvei, pari a circa 6.500 metri cubi tra terreni e rocce da scavo, nel segno della circolarità e sostenibilità degli interventi. La firma di Legnini arriva dopo la progettazione curata dal Comune di Casamicciola e un intenso processo di consultazione che ha coinvolto i rappresentanti dei vari soggetti istituzionali interessati e che si è concluso il 29 febbraio scorso in Conferenza dei servizi. Si tratta di un intervento che era stato pianificato nei mesi scorsi, su proposta del Comune di Casamicciola, la cui copertura finanziaria è stata prevista nell'ordinanza speciale n.7 del 29 dicembre 2023 del Commissario straordinario.

Con il decreto attuativo varato dal Commissario si dà corso al primo stralcio del più ampio e articolato progetto di interventi sul waterfront di Casamicciola Terme. Per il primo stralcio è prevista una spesa di circa 1 milione e 191 mila euro e si prevede la realizzazione in meno di cinque mesi, di una vasca di colmata di quasi 2.800 metri quadrati di superficie, che conterrà circa 6.500 metri cubi di fanghi recuperati dagli interventi di messa in sicurezza sugli alvei. Il progetto complessivo, da quasi 6 milioni di euro dovrà essere concluso dal Comune entro 60 giorni dall'esito positivo dell'Ufficio speciale valutazioni ambientali della Regione Campania.

L'intervento coniuga la riqualificazione urbana e ambientale con la messa in sicurezza del territorio, concentrandosi in un tratto del lungomare, compreso tra il piazzale Anna De Felice e le aree antistanti il complesso Pio Monte della Misericordia, risultato, negli anni, particolarmente vulnerabile, a seguito di eventi franosi e alluvionali. Considerando i tempi di avvio della stagione turistica e l'assoluta urgenza di realizzazione dell'intervento, il decreto varato dal Commissario, in deroga ai tempi previsti per lo svolgimento del procedimento di assoggettabilità a VIA dispone la riduzione dei termini a 15 giorni e un cronoprogramma stringente di tutte le complesse attività.