Mai cosi' tanti casi di Covid in 24 ore registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia: oggi i nuovi contagi sono 7.332 (ieri erano 5.901), ampiamente superato dunque il record raggiunto il 21 marzo, 6.657 casi in un giorno. In lieve aumento i decessi, 43 oggi contro i 41 di ieri (36.289 in totale). Impennata dei ricoveri in regime ordinario, 394 in piu' (ieri 255), per un totale di 5.470, mentre frena la crescita delle terapie intensive, oggi 25 in piu' contro il +62 di ieri (sono ora 539 in tutto). Nuovo record di tamponi: 152.196, 40mila piu' di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A trainare il boom di casi e' la Lombardia, schizzata oggi a +1844, seguita da Campania (818), Veneto (657), Toscana (575) e Lazio (543). Nessuna regione a zero, l'unica con crescita giornaliera a una cifra e' la Basilicata (+9). Il totale dei casi sale cosi' a 372.799. In crescita anche i guariti, 2.037 oggi (ieri 1.428), per un totale di 244.065. Impennata degli attualmente positivi, 5.252 in piu' (ieri +4.429), e sono 92.445 in tutto. Di questi, le persone in isolamento domiciliare sono 86.436, 4.833 piu' di ieri.