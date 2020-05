CASERTA. Sembra essere una crisi senza fine quella che vivono i lavoratori dello stabilimento casertano della Jabil, a Marcianise. Sono 224 le persone che rischiano di essere licenziate se l'azienda non chiederà la proroga della Cassa integrazione causa Coronavirus. Il 25 maggio prossimo, infatti, scadrà la Cig ottenuta per l'emergenza sanitaria, e se la multinazionale dell'elettronica non chiederà la proroga in base alle nuove norme contenute nel decreto Rilancio per i lavoratori si spalancherà lo spettro del licenziamento. Martedì è prevista una riunione in videoconferenza tra azienda e sindacati.