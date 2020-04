Il ritratto del professor Paolo Ascierto è stato battuto all'asta per la cifra di 14.400 euro, l'intero ricavato della vendita sarà diviso a meta tra l'Ospedale Pascale di Napoli e la Regione Lombardia: questo è quanto si apprende sul profilo di Jorit, l'urban artist autore del dipinto che raffigura il medico partenopeo, da settimane in prima linea nella lotta al Coronavirus con la sperimentazione del farmaco anti-artrite (Tocilizumab) capace di contrastare significativamente l'infezione polmonare da Covid 19. «Sono contento che ad aggiudicarsi l'opera, dando un contributo concreto alla lotta di medici e infermieri, sia un napoletano, Mario Morra, che si occupa di turismo, un settore come molti altri duramente colpito da questa emergenza sociale ed economica oltre che sanitaria - afferma Jorit sui suoi profili social -. Nessuno si salva da solo - conclude - ne usciremo solo comportandoci tutti finalmente da “comunità"». L'asta è stata gestita dalla casa milanese Blindarte in occasione dell'evento #ArttoStopCovid19.