NAPOLI. Nuovi particolari emergono nelle indagini sull'evasione del kiler polacco Robert Lisowski (nella foto) dal carcere di Poggiorale: l'alert sonoro non ha funzionato. Sul caso, vale ricordare, sono in corso due inchieste, una del Dap, l'altra della Procura. Il polacco 32enne, detenuto per omicidio dallo scorso anno, è evaso il 25 agosto scorso durante la messa nel penitenziario, calandosi con una corda realizzata con un lenzuolo, per poi essere catturato 36 ore dopo al corso garibaldi.