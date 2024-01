NAPOLI. Un agguato misterioso a un 18enne incensurato delle Case Nuove, ferito a una gamba da un solo colpo di pistola nonostante ne siano stati esplosi molti. Ma la circostanza ancora più grave è che un proiettile vagante ha centrato al gluteo una passante, per fortuna in maniera tale da non metterla in pericolo di vita: una 68enne di piazza Garibaldi, ora ricoverata all’Ospedale del Mare. Sullo sfondo, secondo gli investigatori, potrebbero esserci contrasti tra giovani legati ai Contini e ai Mazzarella, che si dividono il controllo della zona.