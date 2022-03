ARZANO. La camorra alza il tiro, minacce di morte al comandante Biagio Chiariello, manifesto funebre affisso all’interno del comando della Polizia locale. Carabinieri in azione indagano a 360 gradi. Camorra e politica deviata insofferenti alla legalità e allo Stato. Forse qualcuno vorrebbe farlo andare via da Arzano. Una notizia drammatica quella giunta pochi minuti fa. All’interno del comando della Polizia locale è stato rinvenuto, affissi sul muro interno al parco macchine, un necrologio contro il comandante Chiariello impregnato da tempo al ripristino della legalità e alla lotta contro il clan della 167. Un manifesto funerario con tanto di foto del comandante e con scritto frasi eloquenti: “È mancato all’affetto dei suoi cari. Il 10 marzo è deceduto il signor Biagio Chiariello”. “Colonnello qui siamo ad Arzano no a Frattamaggiore qui il casino non ci piace”. Concludendo: “i familiari e i parenti ne danno il triste annuncio”.

Giuseppe Bianco