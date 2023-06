AFRAGOLA. La Commissaria europea per i Trasporti Adina Ioana Valean ha visitato la stazione Tav di Napoli Afragola, accompagnata da una delegazione istituzionale del Gruppo FS e ha presenziato all'inaugurazione del primo Infopoint di Cantieri Parlanti in Campania. Uno spazio aperto al pubblico con pannelli informativi e video interattivi sui principali investimenti del Gruppo in Campania. Alla Commissaria Valean sono stati illustrati principali progetti in corso d'opera per ammodernare e potenziare infrastrutture e tecnologie delle linee ferroviarie in Campania, per un investimento complessivo di 21,7 miliardi di euro, in parte finanziati con fondi Pnrr, con un focus sulla nuova linea Napoli-Bari. «La nostra sfida è rendere il sistema dei trasporti sempre più sostenibile e, per farlo, bisogna integrare efficacemente strada e ferrovia tra loro - ha dichiarato la commissaria Valean -. Per quanto riguarda soprattutto il trasporto merci, l'obiettivo è trasferire gradualmente il traffico dalla strada alla ferrovia».