NAPOLI. Una storia postata su Instagram stava per costare la vita a Giuseppe Savino, diventato il nemico numero uno del ras del “Bronx” Francesco Silenzio, detto “Francuccio”. Il fedelissimo e manager contabile dei Formicola stava partecipando a una cerimonia in un ristorante tra Bagnoli e Pozzuoli e un giovane invitato, pubblicando una fotografia che lo ritraeva, diede un assist involontario agli uomini del gruppo di San Giovanni a Teduccio, che si riunirono in summit per organizzare a tamburo battente l’agguato.