NAPOLI. Il tempo di riprendersi dallo choc per il ritrovamento del “Salvator Mundi” e meno di un mese dopo già 2 degli indagati progettavano un altro furto nella Basilica di San Domenico Maggiore. Ma non se n’è fatto più niente anche per la pressione degli investigatori sulle 2 bande, i ladri e i ricettatori, alcuni dei quali sono stati convocati in questura in un ufficio in cui campeggiava la foto del quadro rubato. Resta il fatto che Antonio Mauro e Marco Fusaro, secondo la ricostruzione compiuta dalla Squadra mobile di Napoli, avevano adocchiato un altro pezzo pregiato.