NAPOLI. È a dir poco furioso il sindaco Luigi de Magistris per la decisione del Tar di sospendere l’ordinanza che allargava le maglie per l’occupazione di suolo pubblico. Una furia che è pronta a trasformarsi in azione: il sindaco chiede l’intervento del Governo e nel frattempo annuncia che oggi presenterà un nuovo provvedimento d’urgenza che riproporrà le misure sospesa dal Tar.