NAPOLI. Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale il progetto del Comune di Napoli “Juke Book: diamo voce ai libri!” con il quale l'Amministrazione intende potenziare i servizi offerti dalla Mediateca Santa Sofia, che rientra nella rete dei centri giovanili curati dall'assessorato ai Giovani. Una struttura nel cuore della Municipalità 4 in via Santa Sofia, gestita in partenariato con l'associazione di promozione sociale Articolo 45, anche partner del progetto.