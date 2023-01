NAPOLI. La compravendita di posti di lavoro in ambito ospedaliero non è stata, insieme al racket, solo il principale core business del clan Cimmino, ma in numerosi casi si è trattato di una vera e propria, colossale truffa. Un raggiro che alla vittima di turno, ignara del guai in cui si stava per cacciare, è costata fino a 20mila euro: quei posti di lavoro, infatti, duravano giusto una manciata di mesi o addirittura non esistevano affatto.