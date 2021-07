Un motociclista, di 25 anni, Matteo Tancredi, di Cervignano (Udine), è morto dieci giorni dopo l'incidente avvenuto lungo la strada che da Grado (Gorizia) conduce ad Aquileia.

Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Inutili sono stati i tentativi di tenerlo in vita. Ieri sera il suo cuore ha smesso di battere.

La dinamica dell'incidente

Nell'uscita di strada non erano rimasti coinvolti altri veicoli e le forze dell'ordine avevano escluso responsabilità di terzi.

Nella tarda serata di ieri l'esito infausto e la decisione di donare gli organi: questa mattina, terminato il periodo di osservazione, si procederà con l'espianto.

Chi era Matteo Tancredi

Matteo Tancredi perse autonomamnente il controllo della moto lungo la strada che conduce da Grado ad Aquileia.

Il 25enne, orginario di Cervignano del Friuli, riportò gravissime lesioni a causa del violento impatto sull’asfalto ed il guard-rail.

Trasportato immediatamente all’ospedale Santa Maria della Miseridcordia di Udine, per una settimana ha lottato tra la vita e la morte.

Putroppo ieri sera è arrivata la tragica notizia, Matteo non ce l’ha fatta lasciando dolore e sgomento in tutto il Friuli, per un incidente che non ha ancora trovato risposte.

Le indagine sono ancora al vaglio della polizia stradale di Grado.

Il ricordo sui social

Dall’accorato appello della madre Codarin Keti apparso sui Facebook, qualche giorno fa, per trovare testimoni dell’incedente che aiutassero a ricostruire le dinamiche, è emerso successivamente che in quell’esatto momento non passava nessuno.

Matteo, l’unico uomo di casa che si occupava della famiglia, lascia la madre e la sorella che già un anno e mezzo fa hanno dovuto superare la morte del padre.