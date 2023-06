NAPOLI. A febbraio il “Roma” denunciò il degrado “da quarto mondo” dell’ area imbarchi per la Sicilia nel Porto di Napoli. In un’ intervista al nostro giornale il presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale Andrea Annunziata assicurò provvedimenti. Siamo tornati a verificare. E i cambiamenti ci sono. L’asfalto pieno di buche, è stato rifatto, a terra sono stati tracciati i percorsi per Tir e auto.