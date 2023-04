"Con una telefonata del capo di Gabinetto del presidente della Regione Campania Bove ci è stato cancellato il contributo di due milioni di fondi europei Poc. Non si tratta di un taglio, ma di una mutilazione. La rassegna estiva a Pompei è al momento sospesa". Così Roberto Andò, direttore del Teatro Nazionale di Napoli, che stamattina avrebbe dovuto annunciare al Mercadante il programma della rassegna Teatro Grande di Pompei giunta alla sesta edizione.

"Il direttore del parco archeologico Zuchtriegel - ha detto - è sconvolto quanto me. Non ci sono state date motivazioni. Solo che i fondi saranno utilizzati per altro". La spesa per la rassegna estiva, è stato specificato, è di circa 700mila euro. "Abbiamo un dialogo aperto con il ministero della Cultura - ha aggiunto Andò - abbiamo avuto segnali immediati, siamo sicuri che troveremo sponda. Abbiamo informato subito il ministro e il sindaco di Napoli. Questo teatro ha un significato sociale e rappresenta un mondo di lavoratori. Siamo l'unico teatro nazionale del Sud, questo è un atto contro il Mezzogiorno e contro Napoli".

LA RISPOSTA DI MANFREDI. "Il Teatro Mercadante, con tutte le sue produzioni, rappresenta un'istituzione culturale fondamentale per Napoli: la sua programmazione dà valore alla città proiettandola a livello nazionale. Come Comune e Città metropolitana ci stiamo adoperando per sostenere il Mercadante ulteriormente rispetto al passato con nuovi fondi che diano la garanzia di proseguire questo grande lavoro". Queste le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città metropolitana.