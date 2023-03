La data del 7 marzo 1963 è tra quelle che i 'napoletani d'arte' ricordano con grande piacere perché L'Auditorium di Fuorigrotta e la sede Rai hanno fatto da palcoscenico ad alcune fra le trasmissioni di grande successo che hanno certificato la straordinaria professionalità creativa partenopea. Dalla musica al teatro passando per l'intrattenimento in bianco e nero e successivamente a colori, per finire alla long fiction all'italiana, 'Un Posto al Sole'. Da ricordare e sottolineare per i traguardi raggiunti, tra gli altri ci sono i programmi di intrattenimento 'Senza rete', l'Eurovision Song Contest (1965), Furore, 'Convenscion', 'Non Sparate sul Pianista' 'Sotto le Stelle', 'Verdetto Finale', 'Domenica In', 'Ti Lascio una Canzone' ed i più recenti, 'Made in Sud', 'Una Storia da Cantare' 'Stasera Tutto è Possibile', 'Bar Stella' E, poi, ancora i serial polizieschi 'La Squadra' e 'La Nuova Squadra', il programma di informazione e medicina 'Check-Up', 'Agorà Weekend', 'Dilemmi' e il preserale 'Reazione a Catena' a cui è obbligatorio aggiungere 'Guarda... Stupisci', la trasmissione cult arboriana con 'L'Alfabeto di Arbore' e 'Ll'Arte d'o' Sole' e il teatro in diretta con le commedie di Vincenzo Salemme; e ancora 'Francesco Lo Santo Jullare' di e con Dario Fo, ed 'Il Sommo Giullare' con Dario Fo e Mika, ma anche tante produzioni in esterna, le trasmissioni in 4K di Alberto Angela, i film-opera firmati Mario Martone, una trilogia di Rai Cultura per la terza rete, solo per citarne alcuni.

Per festeggiare i suoi primi Sessanta Anni il Centro di Produzione radio televisivo di Napoli ha 'chiamato a raccolta' alcuni tra i suoi più assidui frequentatori per comporre il programma di iniziative che verranno realizzate nel corso dell'anno. Sarà proposta, ad esempio, una serata dedicata al ricordo ed al racconto dei programmi più significativi realizzati dal centro di produzione e dei protagonisti dello spettacolo che vi hanno preso parte in questi primi sessant'anni, verrà presentata una nuova rete radiofonica (Rai Radio Live Napoli) alimentata anche con i preziosi contenuti dell'archivio storico della canzone napoletana. Il tutto anticipato da una serata in musica con 'No Name Radio' dal titolo 'N3' nell'Auditorium Scarlatti. E nello stesso ambiente verranno proposti in anteprima almeno tre doc firmati da Rai Documentari e, nel mese di luglio la rassegna 'agroDoc' mentre - a partire da aprile - inizierà una collaborazione con il sito www.rainews.it, Rainews24 e Tgr. A Rai Italia, invece, il compito di 'esportare' oltrefrontiera documentari, iniziative speciali e programmi capaci di raccontare uno fra i territori più affascinanti d'Italia, anche con l'ausilio e la riproposizione di trasmissioni cult come Linea Verde, Linea Blu e Mediterraneo. Sono solo alcune delle iniziative che, insieme a Rai Cultura (Eduardo Mio), Rai per la Sostenibilità (60+60 Napoli, la pesca incontra la scuola - Fipsas, Pulifondali e Festival dello Sviluppo sostenibile) comporranno il mosaico delle attività proposte in un anno intero, che il Centro Rai realizzerà a fianco di Istituzioni locali, Regione e Comune, Università, Accademie, Associazioni culturali, Personaggi dello spettacolo, dell'editoria e della cultura in genere, per ricordare il passato, discutere il presente e immaginare il futuro. Un logo realizzato dalla Direzione Comunicazione della Rai sarà il timbro capace di dare valore alle diverse iniziative che animeranno il 2023 e l'inizio del 2024 nel segno di Rai Campania e Tgr Campania.

Le partnership di varia natura avranno - a partire da quelle formalizzate dal mese di marzo - una forma estetica differente dal passato. Un segno distintivo sarà presente nei materiali informativi tutte le volte in cui sarà prevista collaborazione anche con la Tgr. Così, unicamente per citare qualche esempio, il logo realizzato per festeggiare e ricordare i 60 anni del Centro di Produzione televisivo di Napoli sarà anche al Giffoni Film Festival, Ravello Festival, Best NAPOLI, NAPOLI città del libro, Comicon, Premio Elsa Morante, Scheria Cup e Tre Golfi Sailing Week. Tutte le inziative legate al sessantesimo anniversario della Rai di Napoli nel News Rai dedicato.