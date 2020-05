NAPOLI. "Non abbiamo distrutto un ospedale, non abbiamo sparato contro una caserma e non abbiamo incendiato il campo rom di Giugliano. Ma voglio giustizia per mio fratello, se lo Stato avesse compiuto il suo dovere 3 anni fa, quando questi individui hanno reagito nello stesso modo contro l'Arma dei carabinieri, mio fratello oggi sarebbe qui. Purtroppo la giustizia non mi porterebbe indietro l'amore nostro, ma eviterebbe di spezzare altre vite". Lo afferma all'Adnkronos Nella Apicella, sorella dell'agente napoletano Pasquale Apicella, morto mentre tentava di bloccare la fuga di una banda di ladri.