NAPOLI. Avevano chiesto una settimana di tempo per pensare, ma il clima e l’indirizzo lasciavano pochi margini ai dubbi e ieri i vertici Whirlpool hanno confermato che non ci sarà la cassa integrazione per gli operai dello stabilimento di via Argine, ma si procederà con i licenziamenti dal 31 luglio. L’azienda, infatti, ha annunciato di voler potare avanti la procedura di licenziamento collettivo. la risposta dei sindacati è durissima e gli stessi dipendenti della holding hanno annunciato muro contro muro, comunciando proprio da ieri.