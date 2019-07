ISCHIA. Riduce in fin di vita un clochard che dorme in un hotel abbandonato e poi scappa. Autore della violenza un 36enne ucraino arrestato dai carabinieri della stazione di Casamicciola Terme. Si tratta di Vadym Seleznov, già noto dalle forze dell'ordine, mentre a finire in ospedale è stato un 40enne senza fissa dimora di Forio, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Lacco Ameno con traumi e ferite al cranio. Considerata la gravità delle lesioni riportate i medici hanno allertato i carabinieri che hanno raccolto una prima testimonianza dalla vittima che, nonostante le ferite, era cosciente ed è stato in grado di fornire il nome dell'aggressore che è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, Seleznov ha raggiunto il 40enne in un hotel abbandonato dell'isola, lì dove si era ricavato un rifugio per la notte. Qui ha recuperato un bastone, l'ha colpito più volte alla testa mentre dormiva e l'ha abbandonato agonizzante. A trovare il corpo in fin di vita del 40enne e a chiamare i soccorsi è stata un'altra persona che aveva adottato quell'hotel come ricovero. Ancora da chiarire il movente del gesto violento dell'ucraino che è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.