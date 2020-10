NAPOLI. ''La seconda ondata era assolutamente non solo prevedibile ma prevista eppure noi stiamo messi che solo con delibera del 26 ottobre 2020, quindi qualche giorno fa, le strutture operative hanno dato il via libera alle Usca''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su La7. ''Bisognava organizzare l'esercito sul territorio, coloro che vanno a fare i tamponi, che monitorano i positivi, che vanno a casa a curare le persone per evitare di stressare gli ospedali. Penso che anche un bambino sarebbe stato in grado di organizzare meglio'', ha aggiunto. De Magistris ha inoltre ricordato che a causa del Covid in Campania sono stati bloccati i ricoveri e le visite ospedaliere: ''Qui per le altre patologie non ti puoi proprio ricoverare come se le altre malattie si fossero fermate''. De Magistris ha poi chiesto al Governo di «rimettere subito, domani mattina, la misura di Protezione civile che diede liquidità ai Comuni che in maniera perfetta o quasi portarono i soldi nelle tasche dei cittadini. I sindaci, che tra di loro sono uniti, sono in prima linea. Dateci risorse economiche subito altrimenti la pandemia sociale esplode e poi non si dica che i sindaci non lo avevano detto''.