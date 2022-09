Lutto cittadino, bara bianca, palloncini e tantissime persone oggi a Gragnano intorno al chiostro di Sant'Agostino dove si sono celebrati i funerali di Alessandro, il 13enne morto dopo essere precipitato dal balcone dell'appartamento in cui abitava. Per la sua morte, dopo la prima ipotesi in cui si è parlato di un incidente, ci sono sei indagati per istigazione al suicidio: quattro minorenni (tre ragazzi e una ragazza) e due maggiorenni, un ragazzo e una ragazza.

Nel chiostro di Sant'Agostino, alle spalle della chiesa di San Leone II, don Paolo Anastasio e il vescovo monsignor Francesco Alfano hanno celebrato i funerali del ragazzo. All'esterno già questa mattina erano assiepate mille persone: ragazze e ragazzi, anche tanti coetanei e gente che non conosceva Alessandro ma che ha voluto comunque testimoniare vicinanza alla famiglia affranta per un dolore senza senso. Molti i cartelli e gli striscioni, e su tutti quello che recita: “Alessandro Vive". Sull'altare della chiesa la foto di Alessandro sorridente e fiori bianchi.

L'OMELIA. «Guai a voi che ora ridete calpestando i fratelli e guai a voi perché poi piangerete ma non è una minaccia di un Dio che vuole distruggere, è la realtà se alimentiamo sentimenti negativi che ci mettono l'uno contro l'altro». Così il vescovo Franco Alfano, nel corso dell'omelia. «Alessandro era uno dei piccoli della nostra comunità - ha aggiunto - non può parlare più non può dirci quello che aveva nel cuore ma lo dice a Dio e noi lo ascoltiamo attraverso la parola di Dio».

GLI AMICI. Nel corso della funzione è stata letta una lettera di un suo amico d'infanzia che ha voluto salutare così il ragazzo. «Caro Alessandro - inizia la lettera, avevamo 3 anni quando per la prima volta ci siamo conosciuti tra i tanti dell'asilo e i tanti bambini e ci siamo subito legati. Volevamo divertici con poco, poi abbiamo conosciuto altri amici, sviluppato altri interessi, altri passi, come giusto che sia,ma noi due c'eravamo ancora. E a dire la verità non pensavamo che a 13 anni ci saremmo allontanati così presto e in questo modo. Che brutto scherzo che hai fatto, non ci posso credere che non ci sarai più. In senso fisico, intendo, perché mio amico sarai per sempre oggi più che mai. Mi dispiace, non doveva andare così. Spero che dove sei adesso tu stia meglio. Non ti dimenticherò mai e sono sicuro che anche tu non mi dimenticherai. Ciao Ale».

La bara è uscita dal chiostro di Sant'Agostino, tra le note della canzone di Blanco “Finché non mi seppelliscono", il lancio di palloncini bianchi e la scritta “Ale".