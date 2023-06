"Il nostro incontro e' stato veramente cordiale tant'e' che appena ci siamo viste ci siamo abbracciate per solidarieta' femminile". Lo ha detto a verbale lo scorso 31 maggio A., la italo-inglese di 23 anni, ai carabinieri del nucleo investigativo di Milano parlando dell'incontro avvenuto il sabato precedente con Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa quella sera stessa dal compagno reo confesso Alessandro Impagnatiello. All'Armani Hotel "mi ha detto - ha raccontato A. - che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessava solo il bimbo e la sua salute. Non sapeva ancora se si fosse recata a Napoli dai suoi genitori ma sicuramente non voleva piu' vedere Alessandro. Sarebbe comunque tornata a Senago, dopo il nostro incontro, per parlare con Alessandro e per lasciarlo. Io le ho anche proposto, se ne avesse avuto bisogno, di venire da me a casa a dormire. Lei disse di non preoccuparmi ringraziandomi".