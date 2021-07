«Sono vicina all'assistente capo, in forza al commissariato di Secondigliano, che è rimasto ferito ieri mattina durante un intervento fuori dal servizio per sventare un tentativo di rapina». Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, complimentandosi per l'arresto per il ferimento e sottolineando come «il coraggioso gesto compiuto dal poliziotto testimoni ancora una volta lo spirito di servizio e la dedizione del personale delle forze di polizia anche in contesti particolarmente difficili che li espongono a rischi per la loro incolumità.