NAPOLI. Nell’ultimo anno vissuto pericolosamente c’è anche un’accusa di detenzione a fine di spaccio per Giuseppina Valda, la sorella di Francesco Pio arrestata giovedì scorso per un video postato su TikTok in cui un rapper inneggiava alla mafia. Così dai domiciliari è finita in carcere mentre il 10 marzo dell’anno scorso, nel corso di una perquisizione a casa, la polizia trovò tra la sua biancheria 80 grammi di hashish.