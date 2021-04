NAPOLI. «È stata un’altra Pasqua senza i nostri figli».

Comincia così l’ennesimo grido d’aiuto da parte di Gennaro Palumbo e di Vincenzo Fierro, due padri campani che da anni si stanno battendo per riavere i rispettivi bambini, portati uno in Ucraina e l’altro in Colombia dalle rispettive madri. Un dolore che si acuisce ogni anno, e che diventa insopportabile in occasione delle festività, quando si fa ancora più forte il bisogno di abbracciarli e la nostalgia prende il sopravvento.