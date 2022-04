NAPOLI. A Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli è avvenuta la ripiantumazione di un cedro libanese in memoria e in onore dell'avvocato e filosofo Gerardo Marotta, fondatore dell'Istituto Italiano per gli studi Filosofici, del quale è stato presidente fino alla sua morte nel 2017.

All'evento ha preso parte Marta Herling, scrittrice, nipote di Benedetto Croce e Segretario Generale dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, fondato dal nonno.

Il cedro è stato benedetto da don Salvatore Giuliano, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore. La piantumazione si è svolta con la presenza del Corpo Forestale di Napoli.

L’iniziativa è nata da un’idea dei consiglieri della Municipalità II Salvatore Iodice di Europa Verde, con delega a difensore civico delle alberature, e di Pino De Stasio del gruppo misto, con delega alla memoria della città, ed ha avuto il benestare del presidente della Municipalità II, Roberto Marino. La piantumazione è stata realizzata dal personale della Regione Campania.

«Intendiamo mettere in campo un nuovo modo di occuparsi del verde facendo un lavoro sulla memoria storica. Intitoleremo alberi a tanti personaggi e personalità che hanno portato lustro alla nostra città. Grazie a questa idea mia e del consigliere De Stasio, e grazie anche al ‘appoggio del presidente Marino, siamo riusciti a trasformare un sogno in realtà» spiega Iodice.

All'evento ha partecipato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli in rappresentanza dei militanti del Sole che Ride che hanno contribuito con una raccolta fondi all'acquisto dell'albero. «Le nostre piazze e le nostre strade hanno bisogno di alberi e verde non solo di cemento» ha spiegato Borrelli.