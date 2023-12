Catturato perché inserito nella lista dei latitanti internazionali, in realtà è un ex magistrato venezuelano rifugiato in Spagna per le persecuzioni del governo di Caracas. Moises Raul Cordero Mendez, 47 anni, è stato scarcerato dai giudici della sezione misure di prevenzione della Corte d'Appello di NAPOLI (presidente relatore Mario Roberto Gaudio, consiglieri Carlo Alifano e Furio Cioffi) su istanza dell'avvocato Alexandro Maria Tirelli, direttore della Alta Scuola Estradizioni della Camera Penale Internazionale. Fuggito in Spagna nel 2009, nel 2016 il Governo spagnolo ha riconosciuto a Cordero Mendez lo status di rifugiato a causa delle persecuzioni subite in Venezuela, concedendogli anche la cittadinanza del Paese iberico, dove svolge l'attività di imprenditore. Inoltre, rilevano i giudici, l'accusa di estorsione nei suo confronti risulta già prescritta, dunque il 47enne va immediatamente scarcerato.