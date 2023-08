La Polizia di Stato di Salerno, a completamento di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno - Direzione Distrettuale Antimafia, ha catturato ieri sera il latitante Vincenzo Confessore, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, che era irreperibile dal 2 dicembre 2022, è stato individuato dai poliziotti della Squadra Mobile unitamente agli uomini del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore e della Compagnia della Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni, all'interno di un noto ristorante nel quartiere Mergellina a Napoli. L'uomo è accusato in concorso con altri, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.