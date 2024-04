NAPOLI. Un nuovo presidio all’esterno della Regione Campania per tutelare i 70 lavoratori, appartenenti a categorie protette, di Call.It, Consorzio Sintesi, che da fine mese rischiano di restare senza salario.

«L’intero perimetro occupazionale – spiega Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania – è in cassa integrazione da gennaio. L’azienda, come da accordi, ha anticipato i primi quattro mesi e poi dovrà subentrare l’Inps. Ma c’è il forte rischio che i lavoratori non percepiscano un euro perché la pratica è a rilento, a causa degli errori commessi dal Ministero del Lavoro. Questo è assolutamente inaccettabile. La Regione deve intervenire e nei prossimi giorni organizzeremo una nuova manifestazione per provare a risolvere una vicenda che dura ormai da troppo tempo».

A giugno ci saranno le prime sentenze sulle vertenze aperte dei lavoratori che hanno chiesto di essere assorbiti da Wind-Tre, che è stato committente di Call.It: «È fondamentale – continua Daniele – che Wind3 assuma tutti i 70 lavoratori per dare stabilità ad altrettante famiglie, ovviamente in difficoltà per questa situazione».