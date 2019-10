NAPOLI. Per ottenere le “chiavi” del Porto di Napoli la cosca di Sant’Erasmo capeggiata da Carmine Montescuro “’o munuzz” avrebbe contato per anni sulla complicità di un pubblico ufficiale. Un uomo dello Stato, un insospettabile infedele, che avrebbe messo a disposizione del clan “invisibile” la propria divisa e il proprio onore. A lanciare l’inquietante rivelazione è Maurizio Overa, ex ras dei Quartieri Spagnoli nonché braccio destro del boss pentito Marco Mariano.