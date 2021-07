NAPOLI. Salvatore Abbate come John Davison Rockefeller, l’imprenditore americano che portò la sua azienda a un’espansione senza precedenti. Nel suo piccolo “Totore ’a cachera”, 53enne residente a Volla, si comportava come il re del petrolifero morto nel 1939. Consegnava mensilmente cinquemila, 7mila o 10mila euro di tangenti a funzionari e faccendieri, senza contare il riciclaggio di danaro svolto per conto di Salvatore Fido “’o chio’”, ras dei Mazzarella che prima di essere arrestato si occupava della parte finanziaria del clan.