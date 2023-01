L'Eintracht Francoforte ha sconsigliato ai propri tifosi di girare con i colori della squadra e persino di prendere una stanza in hotel da soli in occasione della trasferta di Champions League a Napoli del 15 marzo. In una nota sul sito ufficiale, il club tedesco ha spiegato che in base alle "segnalazioni" di aggressioni fatte da altre tifoserie straniere gia' ospitate nel capoluogo campano, "non e' consigliabile prenotare un hotel in citta' da soli o soggiornare a Napoli nei giorni prossimi alla partita per i tifosi dell'Eintracht", soprattutto se si rendono riconoscibili.

L'avvertimento e' contenuto nelle istruzioni per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti per la partita di ritorno degli ottavi di Champions, in vendita a 66 euro. La richiesta dei tagliandi sara' superiiore alle disponibilita' e il club della Bundesliga ha avvertito che dara' priorita' agli iscitti alla tifoseria organizzata.

Nonostante a Napoli ci siano stati casi di aggressioni e accoltellamenti di tifosi di Liverpool e Ajax nelle partite valide per la fase a gironi, l'avvertimento dell'Eintracht ha suscitato qualche polemica, soprattutto per l'invito a evitare gli hotel. "Ci sentiamo di rispondere alle tristi parole del comunicato, semplicemente invitando tutti i tifosi dell'Eintracht Francoforte a vivere serenamente questo momento di grande calcio e a godere dell'accoglienza che la nostra citta' sta riservando a milioni di turisti che ogni giorno la visitano", l'invito lanciato dal consigliere regionale della Campania Diego Venanzoni. "Pertanto", ha aggiunto, "li esortiamo anche ad indossare i colori della loro squadra, senza timore, in una citta' che, come canta Pino Daniele e' gia' di mille colori".