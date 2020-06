NAPOLI. «Comici! Qualche buontempone si è divertito a ritoccare la grafica di un cartello sulla mia visita di oggi a Napoli mettendo l'Etna al posto del Vesuvio? Se queste sono le armi di sinistra e grillini contro la Lega... La commissione sulle fake news che dirà? Facciamo girare e inviamo bacioni!». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook. E più tardi, in conferenza stampa ha rimarcato: «Il mio post sulla mia presenza a Napoli è corretto, ma è circolata una versione fake del post con l'Etna al posto del Vesuvio. Ricorreremo alla commissione fake news per tutelarci».

MORRA (M5S). «Salvini confonde Etna e Vesuvio. Cosa volete che sia? Vorrei trovare, mannaggia, la stessa superficialità, la stessa ignoranza, nella gestione dei fondi pubblici garantiti alla politica». Lo scrive su Facebook il senatore calabrese del M5S Nicola Morra. «Mi pare che qualche tempo fa la Lega - aggiunge il presidente della commissione Antimafia-, con la stessa distrazione con cui ora confonde Etna e Vesuvio, abbia confuso dare ed avere, e così, piuttosto che restituire allo Stato, ha preso per sé ben 49 milioni di euro che non le spettavano. E se non ci fosse stata una Procura della Repubblica non se ne sarebbe accorta». Quando «mai - conclude - nella confusione fra dare e avere, un singolo od una forza politica hanno dato e non preso? Io ho memoria solo di un caso».