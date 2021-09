«Sono qui anche per confermare il Patto per Napoli che Gaetano Manfredi ha chiesto ai partiti che lo sostengono. Dico ai cittadini napoletani e anche alle forze politiche che quel Patto non è un Patto di parte, è un patto che vale per Napoli e che vorremmo fosse un patto per tutte le parti politiche e per tutta la città». Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta, a Napoli per un appuntamento elettorale con il candidato sindaco di centrosinistra e M5S Gaetano Manfredi.

«Il nostro - ha aggiunto Letta - sarà un impegno per cercare di far sì che le risorse diano a Napoli la possibilità di uscire dalla situazione dalla quale purtroppo è oggi, una situazione di assenza di risorse, di predissesto finanziario, una situazione per la quale l'unica possibilità è il patto».

Letta ha lanciato quindi «un appello a tutti i candidati e soprattutto a tutte le forze politiche. Soprattutto quelle che sostengono il governo Draghi devono dare una risposta chiara, forte, su questa necessità. Napoli, per ritornare a essere capitale europea come è giusto che sia, ha bisogno del fatto che il patto per Napoli, a partire dalla prossima legge di stabilità, cominci a diventare una concretezza».