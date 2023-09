NAPOLI. Le nuove ruote per i treni della Linea 6 di Napoli arriveranno a metà ottobre. Questo consentirà di iniziare le prove di circolazione dei convogli, che dovrebbero partire a metà novembre. Tutto bene dunque? Per niente. I vecchi treni, modello Ltr90, ovvero quelli della Linea Tranviaria Rapida del ’90, sono stati già restaurati, ma durante le prove per la messa in esercizio sono state rilevate delle rotture dei perni delle ruote elastiche, ruote che sono ormai fuori produzione e la cui sostituzione potrebbe essere complicata.

I nuovi convogli saranno installati sui primi 5 treni della flotta Anm, che saranno messi in servizio sulla tratta Mostra-Municipio. La frequenza delle corse dovrebbe essere inizialmente di 13 minuti. L'apertura della Linea 6 è prevista per giugno 2024, con l'arrivo dei primi 4 treni nuovi, che saranno del modello “MetroGenova 4a generazione”. I nuovi convogli avranno vagoni più lunghi, da 39 metri, rispetto agli attuali. I tempi per la riattivazione della Linea 6 sono molto stretti, perché questo è il termine posto dalla Commissione Europea per la rendicontazione della spesa e la conferma dei finanziamenti. In questi mesi saranno effettuate le prove dei treni che viaggeranno senza passeggeri.

Tecnicamente si chiama “esercizio in bianco”, un po’ come è stato fatto per i nuovi treni della metropolitana Linea 1, e sarà attuato da metà ottobre con l’arrivo delle nuove ruote a Napoli. A metà novembre invece ci sarà l’ inizio delle prove di circolazione dei treni. A fine novembre i collaudi sugli altri 4 treni della flotta Anm, così come messo a punto proprio dalla dirigenza di Anm che ha comunicato, ieri, sia i problemi sopravvenuti che il nuovo cronoprogramma anticipando anche che dal prossimo gennaio ci sarà l’ inizio dell'esercizio in bianco sulla tratta Mostra-Municipio. La riattivazione della Linea 6, prevista per il prossimo mese di giungno, è un'opera molto attesa dai cittadini napoletani, che da quasi 10 anni sono privati di questo importante servizio di trasporto pubblico.

La linea, lunga 12 chilometri, collega il quartiere Fuorigrotta al centro storico di Napoli, passando per Chiaia e Mergellina. La sua apertura era prevista per il 2000, in occasione dei Mondiali di Calcio, ma venne ritardata anche allora a causa di alcuni problemi tecnici. Nel 2013, la linea fu chiusa a causa del crollo di Palazzo Guevara di Bovino, alla Riviera di Chiaia, situato in prossimità della stazione di Chiaia. Nel 2021, sono iniziati i lavori di ripristino della tratta Mostra-Mergellina, che sono stati completati a luglio. Adesso, si attende l'arrivo delle nuove ruote per i treni Ltr90, che consentiranno di avviare le prove di circolazione e, successivamente, l'apertura della linea.