È stato presentato questa mattina, nello Spazio Filatelia di Poste italiane a Napoli, il francobollo speciale e l'annullo postale "L'Italia riparte, Napoli ti aspetta" alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dell'assessora al turismo Annamaria Palmieri e del direttore di Filatelia Poste Italiane Enrico Menegazzo.

Nella stessa giornata Poste Italiane e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emesso, oltre quello di Napolo, altri cinque francobolli della serie turistica "Il patrimonio naturale e paesaggistico" dedicati a Roma, Milano, Firenze, Venezia e Palermo, per una tiratura complessiva di 2 milioni e 70mila francobolli, del valore di 1,10 euro per ciascuna affrancatura.

Il francobollo di Napoli ritrae, con la tecnica dell'acquerello, piazza Plebiscito all'alba. Il bozzetto è stato realizzato da uno scatto di Velia Cammarano, fotografa dell'Ufficio stampa del Comune di Napoli ed è stato stampato dal Poligrafico e Zecca dello Stato.

«I colori dell'alba, la rinascita quotidiana della luce, l'aria fresca e promettente del mattino: mai come in questo momento la bellezza del giorno è metafora della speranza che si riaccende in ogni angolo del pianeta», scrive nella cartella filatelica il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

«In piazza del Plebiscito - sottolinea de Magistris - c'è un punto da cui appare la linea del Vesuvio e alle sue spalle sorge il sole; un'immagine che oggi esprime il nostro desiderio di ripartire dalla luce. Napoli è un luogo ideale per ritornare alla pienezza del vivere: i colori, gli odori, i suoni, il cibo di questa città sono una provocazione continua per i sensi. I suoi ventotto secoli di storia fanno innamorare i visitatori con un viaggio attraverso culture ed epoche che hanno lasciato tracce di sconfinata bellezza».

Enrico Menegazzo, responsabile nazionale Filatelia di Poste Italiane, ha dichiarato: «Oggi il Ministero dello Sviluppo economico emette 6 francobolli della serie tematica Patrimonio naturale e paesaggistico italiano, e in particolare della collezione La Turistica. Si tratta di emissioni legate al turismo, che in questo momento hanno un particolare significato e riproducono scorci di Milano, Firenze, Venezia, Roma e Napoli e Palermo. Quello che riguarda Napoli è particolarmente suggestivo e rappresenta piazza Plebiscito fotografata all'alba da un'angolazione particolare dalla quale si vede anche il Vesuvio. Il francobollo tariffa B per le spedizioni italiane (cartoline e buste fino a 20 grammi, la tipologia standard) riporta la dicitura “L'Italia riparte, Napoli ti aspetta", e attraverso una piccola forma d'arte capace di raccontare grandi storie invita a ripartire attraverso le bellezze delle nostre città».