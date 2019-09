NAPOLI. Sfiorata la tragedia nei pressi di via Crispi: donna accoltellata al torace, alle braccia e alle gambe. È accaduto in vico Santa Maria della Neve, alle spalle di via Crispi, verso le 13. La 31enne è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e ricoverata al Loreto Mare in codice rosso. Per i medici ne avrà per trenta giorni. Secondo gli investigatori, intervenuti sul posto, tutto sarebbe scaturito da una lite per gelosia. Secondo una prima ricostruzione della polizia, tre donne hanno citonofonato all'abitazione della vittima che esce di casa. Nasce un confronto piuttosto animato e all'improvviso la 31enne sarebbe stata colpita dalla "rivale" in amore con più fendenti. Il coltello è stato subito recupero nell'androne del palazzo con le macchie di sangue. I poliziotti, ascoltata la vittima, hanno raggiunto le tre donne presso le loro abitazioni a Fuorigrotta e le hanno arrestate. Sono accusate di tentato omicidio, rapina aggravata, porto illegale di arma bianca e danneggiamento.