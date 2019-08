NAPOLI. L.P., 26enne incensurato dei Quartieri Spagnoli, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dai carabinieri della sezione operativa e della stazione Vomero. Ieri sera, mentre faceva consegne di cibo per l’azienda per cui lavora, il 26enne ha incontrato, in un distributore di carburante su via Michelangelo, un 45enne che ha riconosciuto come colui che è in lite con i suoi suoceri. L’uomo e la moglie, così come i suoceri di L.P., vivono a Pizzofalcone. Inizialmente c’è stato un diverbio ma presto è spuntato un coltello: il 26enne l’ha estratto ed ha colpito il 45enne con due fendenti all’addome e al fianco sinistro. La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli dove è tutt’ora ricoverata in prognosi riservata ma non rischia la vita. I militari sono stati chiamati proprio da medici del Cardarelli e nel giro di qualche ora hanno rintracciato il 26enne e lo hanno arrestato. Recuperato anche il coltello usato dall’aggressore, che l’aveva gettato in un cassonetto in piazza Medaglie d’oro.