NAPOLI. Dietro la micidiale sparatoria registrata sabato notte alla Maddalena non ci sarebbe il principio di una nuova faida tra clan, bensì una lite furibonda tra due soggetti poco raccomandabili, entrambi residenti in zona. Intorno alla vicenda aleggia ancora il massimo riserbo, ma la circostanza viene sussurrata con ferma convinzione dagli ambienti investigativi. E proprio dal fron-te delle indagini arriva una nuova, brusca accelerazione. Lunedì sera, infatti, i carabinieri hanno passato al setaccio il quartiere scoprendo, nascosti in un’abitazione che si trova a pochi metri dalla scena della stesa, una pistola e un proiettile dello stesso calibro di quelli utilizzati dal misterioso “killer”.

Pronta e decisa è dunque arrivata la risposta dei militari del comando provinciale di Napoli dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolto il quartiere Pendino. I carabinieri della compagnia Stella, supportati da quelli del reggimento Campania, hanno setacciato le strade eseguendo diverse perquisizioni, sia personale che domiciliari. E le cattive sorprese non si sono fatte atten-dere: due, infatti, le persone de-nunciate. Un 27enne è stato deferito all’autorità giudiziaria perché nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato all’esterno della propria abitazione. Numerosi controlli sono stati poi eseguiti, sempre nel-la serata di lunedì, anche in via Postica Maddalena - teatro della stesa di sabato notte - dove in un’abitazione i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica B-retta calibro 22 Flobert e un proettile calibro 9x21 illegalmente detenuti da un 40enne già noto alle forze dell’ordine che è stato denunciato.

Al netto del felice esito dell’operazione, le indagini sono da considerare tutt’altro che concluse. Le armi in questione sono state infatti già inviate agli specialisti del Racis per gli accertamenti tecnici di routine. Evidente l’obiettivo dei detective titolari dell’indagini: capire se quella pistola e quel proiettile possano in qualche modo essere collegabili con la sparatoria di quattro sere fa. Il “proprietario”, sul punto, non ha fin qui fornito alcuna spiegazione.

Ciò nonostante gli investigatori dell’Arma sembrano aver già imboccato una pista ben precisa. Se è vero infatti che gran parte delle sparatorie consumatesi nel centro storico durante l’ultima settimana sono realmente riconducibili a contesti e moventi di stampo camorristico, lo stesso pare non possa dirsi della stesa di via Postica Maddalena. Dietro quei sei colpi di pistola calibro 9x21, di cui quattro andati a segno contro l’abitazione di un’anziana donna incensurata, non si celerebbe infatti il principio di una nuova faida di camorra, bensì un regolamento di conti tra due sgherri del quartiere. Personaggi di basso “lignaggio”, inquadrati dalle forze dell’ordine alla base della piramide criminale della zona: dunque, nessuno scontro tra boss o paranza di aspiranti tali.

Ciò non toglie che la faccenda sia comunque ampiamente degenerata, tanto da spingere i carabinieri a eseguire un’immediata prima raffica di perquisizioni personali e domiciliari. Il caso resta dunque per il momento più che aperto, ma le prime risposte potrebbero arrivare a giorni grazie all’analisi delle armi finite sotto sequestro. I controlli, che durante lo scorso fine settimana hanno interessato anche altre zone del Centro come i Decumani e Montecalvario, andranno intanto avanti anche nei prossimi giorni.