Un uomo di 60 anni è stato ucciso a colpi di pistola dopo una lite in un cortile condominiale a Parete in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione il motivo della discussione potrebbe essere stato un problema di parcheggio. La vittima è stata colpita da almeno tre colpi di pistola. Un vicino è stato posto dai carabinieri in stato di fermo e viene in queste ore interrogato. L'arma, dalle prime ricostruzioni, era legalmente detenuta.