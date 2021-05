ERCOLANO. Lo hanno cercato tutta la notte di ieri e questa mattina, con mezzi navali e aerei. Le ricerche sono finite alle 14 quando e' stato ritrovato senza vita il corpo di Francesco Castaldo, sub 53enne disperso ieri a Torre del Greco. Il cadavere era nelle acque antistanti l'approdo Borbonico, in localita' Favorita del comune di Ercolano . A ritrovarlo, il personale della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera di Napoli, a bordo di un battello pneumatico. Le ricerche erano iniziate nel tardo pomeriggio di ieri dopo la segnalazione del titolare di un lido che aveva notato una borsa e un paio di scarpe lasciate incustodite nel tratto di spiaggia libera accanto al suo stabilimento. La capitaneria di Porto di Torre del Greco ha effettuato prime ricerche e poi il coordinamento e' passato al IV Maritime Rescue Sub Center della Direzione Marittima - Guardia Costiera di Napoli. La salma e' sotto sequestro perche' adesso si dovra' comprendere il motivo del decesso che potrebbe essere dovuto a un malore in acqua.