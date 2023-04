Tenta di strangolare l'ex moglie che lo aveva riaccolto in casa nel tentativo di riportare la loro vita sui binari giusti, senza più violenza. Per questo motivo a Torre del Greco un uomo di 64 anni è stato arrestato. La donna lo aveva riaccolto in casa da pochi giorni, nonostante il tribunale avesse imposto all'uomo l'allontanamento e il divieto di avvicinamento. L'ex consorte era stata vessata più volte e le svariate denunce presentate nel tempo avevano portato carabinieri e Procura a chiedere al giudice l'applicazione di una misura che evitasse contatti tra i due.

Col rientro in casa dell'uomo la vittima aveva sperato di poter ricominciare la loro storia, ma l'unica cosa a riprendere è stato l'incubo già vissuto. Dal momento in cui aveva varcato la soglia il sessantaquattrenne aveva ripreso a picchiare più volte la moglie. Aveva provato a strangolarla e in più occasioni l'aveva costretta a rapporti sessuali. La donna è riuscita a fuggire e ha chiesto aiuto ai carabinieri. L'uomo, invece, si è rifiutato di lasciare ancora una volta l'abitazione. I militari del nucleo radiomobile e della stazione di Torre del Greco lo hanno raggiunto e arrestato. È ora ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.