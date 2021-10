Stop ai nuovi ricoveri di pazienti Covid negli ospedali Loreto Mare e nel day surgery dell'Ospedale del Mare di Napoli. La disposizione è della Asl Napoli 1 Centro, sulla base di decisioni concordate in seno all'Unità di crisi della Regione Campania al fine di ricondurre l'ospedale Loreto Mare a struttura di ricovero per pazienti non Covid "entro e non oltre venerdì 15 ottobre" e di riportare i posti letto dell'Ospedale del Mare dedicati ai pazienti Covid all'originaria destinazione "entro mercoledì 13 ottobre".

Per quanto riguarda il Loreto Mare, dove sono attualmente occupati 28 posti letto di degenza e 5 di subintensiva, si provvederà, in caso di confermata positività dei pazienti, al trasferimento in altri ospedali disponibili all'accettazione o nel Covid residence dell'Ospedale del Mare. Dal 16 al 20 ottobre si provvederà alle attività di bonifica e di pulizia degli ambienti. La Asl Napoli 1 Centro, nella stessa disposizione, fa sapere di aver convocato per lunedì 11 ottobre alle ore 11, presso la Direzione generale, una riunione di approfondimento "finalizzata a esplorare ulteriori possibili soluzioni finalizzate alla riattivazione del Pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco nel più breve tempo possibile".

Il pronto soccorso del San Giovanni Bosco di Napoli (Dea di I livello) non è stato attivato "nonostante si sia provveduto alla riconversione da Covid hospital a presidio ospedaliero 'free Covid' dal 26 giugno 2021 per mancanza di personale medico (Mecau, rianimatori), difficoltà - si legge - che sussiste a tutt'oggi, nonostante i procedimenti attivati e completati sia in ordine al reclutamento a tempo indeterminato che in ordine a soluzioni alternative (tempo determinato, autoconvenzionamento interno ed esterno)".