Ha fatto scalpore il post dell’infermiere di Cremona che ha fatto il giro del web, per questo l’azienda ospedaliera ha replicato con una smentita, mentre il post dell’operatore sanitario è stato rimosso dalla sua bacheca Facebook.

«Nulla di nuovo da aggiungere alle dichiarazioni rilasciate dei giorni scorsi rispetto alla situazione ricoveri Covid -19 all’Ospedale di Cremona. Una situazione che è sempre stata condivisa con la stampa e resa pubblica – ha dichiarato Rosario Canino, Direttore Sanitario ASST di Cremona».

«Attualmente in ospedale abbiamo dieci pazienti ricoverati, due in pneumologia (uno in ventilazione non invasiva) e otto alle malattie infettive – spiega Canino -. I ricoveri degli ultimi giorni, nella maggior parte dei casi, hanno una stretta correlazione con il focolaio di Viadana. Mentre la nostra Terapia Intensiva è Covid Free già da qualche settimana».

«Ciò detto – conclude Canino – è fondamentale mantenere alta l’attenzione, troppa gente si è già tolta la mascherina o continua a tenerla sul collo». Lo riporta Valserianews.