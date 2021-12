NAPOLI. Le tolgono. Non le tolgono. A sfogliare la margherita delle luminarie natalizie al Vomero ci sono non solo i residenti quanto piuttosto tutti i commercianti che sperano proprio in queste festività per tirare un sospiro di sollievo e rinvigorire un’economia in debacle. E senza le luci caratteristiche del Natale tutto, a loro dire, diventa più difficile. Il problema è che non si sa questa storia come va a finire perchè è ancora in alto mare le vicenda delle luminarie natalizie al Vomero: in assenza di risposte dal Comune sulla proroga a febbraio della potatura degli alberi, la Camera di Commercio di Napoli sembra orientata a rispettare l’ordine di Palazzo San Giacomo, rimuovendo gli addobbi natalizi dalle centralissime via Luca Giordano, via Scarlatti e via Bernini non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno.

Una fretta dettata anche dalle condizioni contrattuali con la ditta appaltatrice del servizio e dal fatto che dal Comune, oltre a tante rassicurazioni, non è arrivato nulla di scritto. Non togliere le luminarie significherebbe violare un’ordinanza. Ma toglierle significherebbe non poterle più mettere in quanto il Comune si dice estraneo a qualsiasi pagamento per il lavoro extra e lo sarebbe anche la Camera di Commercio. Insomma si smontano, si rimonano, ma chi paga? Enzo Perrotta, presidente del Centro Commerciale Naturale Vomero Arenella ritiene che l’Ente camerale dovrebbe fare un sacrificio e accollarsi le spese pur di non lasciare le strade al buio: «Tutto ciò si traduce in un danno per il commercio vomerese, che perde pure l'allure natalizio che le luci emanano. Resta comunque incomprensibile questa vicenda, che taglia fuori dal confronto i diretti interessati, e che poteva ben risolversi con un minimo di intelligenza».

Sul tema interviene anche l’opposizione della V Municipalità. Queste le dichiarazioni dei consiglieri Antonio Culiers e Francesco Flores: «L’intera vicenda denota una vera approssimazione amministrativa locale e comunale. Assurdo quanto sta avvenendo. Ci auguriamo che Comune è Camera di Commercio possano risolvere la questione senza penalizzare il territorio ed i commercianti. Si potrebbero rimandare le potature dopo le feste laddove ci siano le condizioni».

Cosa che a voce era stata detta proprio dall’assessore Santagada, ma che nei fatti non si è tradotta in un documento scritto. L’assessore Santagada aveva detto che «per la manutenzione del verde erano stati recuperati 600 mila euro con una variazione di bilancio che andavano ad aggiungersi ai 100mila euro trovati in cassa», così che potevano ricominciare gli interventi in città, non solo al Vomero. «Su quest'ultimo caso, ribadisco che mi sono insediato quando gli accordi erano già stati presi tra i tecnici dei nostri uffici e quelli della società incaricata dalla Camera di Commercio. A via Cimarosa siamo riusciti a intervenire prima del montaggio, a via Scarlatti e via Cilea si sarebbe dovuto intervenire l’8 e il 9 novembre ma non è stato così, forse per il maltempo. Comunque, rimedieremo». Ora non si capisce se per rimediare le luminarie si toglieranno oppure resteranno. E intanto il Natale si avvicina.