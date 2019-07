NAPOLI. Lunedì 15 luglio inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria di via Santa Caterina da Siena e Ssalita Cariati. I lavori, resi necessari per riqualificare la viabilità fortemente ammalorata, consistono nella realizzazione di una nuova pavimentazione ad elevata aderenza e nel rifacimento di alcuni sottoservizi. L'intervento sarà diretto dalla Municipalità e vede anche la partecipazione della società Open Fiber per la posa della fibra ottica e della e-distribuzione nell'ambito dei lavori per la realizzazione del collegamento tra le cabine della rete elettrica Berio e Castellino. Per eseguire i sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare con la strada che sarà interrotta in corrispondenza di piazzetta Cariati e, su via Santa Caterina da Siena, all'altezza di vico Mondragone. Sarà garantito l'accesso dei residenti e il transito pedonale. L'ultimazione dei lavori è prevista entro la fine del mese di agosto.