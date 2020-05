NAPOLI. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Eugenio de Bellis, spentosi oggi a 80 anni. «Una vita alla Rai, il brevetto di pilota, presidente dell'associazione Sagittario che riunisce i giornalisti aerospaziali. Ci mancherà tantissimo Eugenio de Bellis - è il ricordo di Carlo Verna e Ottavio Lucarelli, presidenti dell'Odg nazionale e regionale - che tanto ha dato fino all'ultimo istante alla nostra professione organizzando e conducendo proprio con il nostro Ordine corsi di giornalismo e di aggiornamento professionale». «Come presidente del gruppo sud dell'Unione giornalisti aerospaziali italiani aveva infatti inaugurato numerose iniziative - si legge in una nota - in collaborazione con l'Accademia Aeronautica e con l'Ordine dei giornalisti della Campania».